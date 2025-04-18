Özbekistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Özbekistan’da faaliyetlerini sürdüren Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent’te Nevruz etkinliği düzenledi. UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Taşkent’teki bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Elmira Basithanova, Özbek milletvekilleri ve birçok Özbek ile Türk iş insanı katıldı.

Nevruz’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Açılış konuşmasında Erbaş, “baharın coşkusunu ve Nevruz’un bereketini hep birlikte paylaşmak için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı geç kutladıkları Nevruz’un, sadece mevsim geçişi değil, aynı zamanda kardeşlik, yenilenme, umut ve dayanışma ruhunu barındıran bir bayram olduğunu dile getirdi. Erbaş, bu etkinlikte Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü bağların bir kez daha hissettiğini belirtti. “Türkiye ve Özbekistan, ortak dili, ortak inancı ve ortak geçmişi paylaşan iki ülkedir. Karşılıklı anlayış ve dostluk temelinde gelişen ilişkilerimiz, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda daha güçlü bir şekilde örülmektedir,” dedi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Etkinliğin, iki ülke halklarının kaynaşmasına katkı sağladığını vurgulayan Erbaş, “Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Bu tür etkinliklerle ticaretin ötesinde, kalpten kalbe bir köprü kurmayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu. Büyükelçi Ulutaş da baharın ve birlik beraberliğin nişanelerinden biri olarak Nevruz’u büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlattı. “Nevruz, yeni bir yılın başlangıcını, hasadın bereketini ve ortak kültürün yaşatılmasını simgeliyor,” dedi. Ulutaş, bu geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

ETKİNLİKTEKİ GÖSTERİLER VE İKRAMLAR

Etkinlikte Özbek dansları ve gösterileri sergilendi. Davetlilere ikram edilen lezzetler arasında Özbek pilavı, Nevruz tatlısı sümelek ve baklava yer aldı. Ulutaş, baharın Türkiye ve Özbekistan’a barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, kardeş halkların birlik ve beraberliğini güçlendirmesini temenni etti.