Özbekistan Ve Bulgaristan Ortak Bildiri İmzaladı

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MIRZIYOYEV VE BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV’İN GÖRÜŞMESİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine ortak bir bildiri imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent’te gerçekleşen Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ KONULARI

Mirziyoyev ve Radev, görüşmelerinde iki ülkenin işbirliği durumunu ve gelecekteki perspektifleri hakkında detaylı fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanları, ticaret hacminin artırılması, uçak seferlerinin çoğaltılması, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konularında ortak bir görüş birliğine vardı. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ile Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesine dair ortak bir bildiri imzaladı.