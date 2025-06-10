Özbekistan Ve Bulgaristan Ortak Bildiri İmzaladı

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik bir ortak bildiri imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent’te gerçekleştirilen Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve gelecekteki imkanları üzerine detaylı bir fikir alışverişinde bulundu. Mirziyoyev ve Radev, iki ülke ticaret hacminin artırılması, uçak seferlerinin çoğaltılması, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı.

GÖRÜŞMELER SONRASI ANLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin ortak bir bildiriye imza attı. Bu adım, iki ülkenin ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak.