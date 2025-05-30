Özbekistan Ve İtalya İlişkileri Güçleniyor

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ORTA ASYA-İTALYA İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin Orta Asya-İtalya formatında karşılıklı menfaat ve çok yönlü işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirme isteğini dile getirdi. Mirziyoyev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi’nde bu açıklamayı yaptı. Toplantının, Semerkand’da düzenlenen Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi’nde elde edilen anlaşmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, iki bölgenin zengin geçmişinin yeni dönemdeki kapsamlı ortaklık için sağlam bir altyapı oluşturduğunu ifade etti. Mirziyoyev, artan güvenlik ve kalkınmaya yönelik ortak tehditlerin bulunduğu bir dönemde İtalya ile çok taraflı bir diyalog platformunun başlatılmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Özbekistan’ın Orta Asya-İtalya formatında karşılıklı menfaat ve çok yönlü işbirliğine dayalı ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmek istiyorum.” dedi.

DAHA FAZLA DİYALOG VE KOORDİNASYON GEREKİYOR

Orta Asya-İtalya işbirliği önceliklerini belirten Mirziyoyev, siyasi alanda taraflar arasında dışişleri bakanlıkları seviyesinde düzenli bir diyalogu sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti. Aynı zamanda, tarafların uluslararası gündemle ilgili birçok acil konu üzerinde karşılıklı koordinasyon ve ortak yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Ukrayna’daki durumun barışçıl çözümü için doğrudan müzakerelerin başlatılması yönünde gösterdiği aktif diplomatik çabaları memnuniyetle karşılayarak, Meloni’nin Orta Doğu konusu ve Afganistan ile işbirliği olasılıkları ile ilgili görüşlerinin de olumlu olduğunu belirtti.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı, görüşmelerinde çağdaş tehditlere karşı istihbarat servisleri arasında çok taraflı çalışma mekanizmaları ve bilgi alışverişinin sağlanması önerisinde bulundu. Ekonomik alanda ise son yıllarda Özbekistan ve İtalya arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ile yatırımların yaklaşık üç kat arttığına dikkat çekti. İtalyan iş dünyasının Özbekistan’daki geleneksel güçlü konumunu göz önünde bulundurarak, Orta Asya-İtalya İş İnsanları Kulübü gibi ortak iş toplantıları platformunun oluşturulmasını önerdi. Ayrıca, gelecek yıl Özbekistan’ın Hive şehrinde, Orta Asyalı ve İtalyan gençlerinin katılımıyla Yaratıcı Ekonomi ve Kültürel Değişim Forumu düzenlenmesi teklifinde bulundu.