Özbekistan Ve İtalya Ortak Bildiri İmzaladı

STRATEJİK ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiriyi imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden gelen bilgilere göre, Mirziyoyev, tarihi Semerkand şehrinde temaslarını sürdüren Meloni ile bir araya geldi. Semerkand Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, liderler, Haziran 2023’te Roma’da yapılan üst düzey görüşmelerde sağlanan anlaşmaların istikrarlı bir şekilde hayata geçirilmesinden ve aktif siyasi diyaloğun devam etmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Nisan ayında Semerkand’ta düzenlenen Orta Asya-Avrupa Birliği Zirvesi çerçevesinde varılan anlaşmalar doğrultusunda, AB kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmek için mutabık kalan liderler, “Orta Asya-İtalya Zirvesi”nin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Mirziyoyev ve Meloni, iki ülke arasındaki yenilikçi projeler, değerli mineral üretimi ile tarım ham maddelerinin işlenmesi ve otomotiv sektöründe yüksek teknolojili ürünler üretilmesi konularında işbirliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, kapsamlı bir “yol haritası” temelinde tarımda bilimsel ve teknolojik işbirliğinin arttırılması ile üzüm, zeytin ve safran yetiştiriciliğinde ortak çalışmaların geliştirilmesi üzerindeki mutabakatlarını kaydetti.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Liderler, iki ülke arasındaki yeni projeleri teşvik etmek amacıyla hükümetlerarası çalışma grubunun yeniden faaliyete geçmesini sağlama kararı aldı. Ayrıca en kısa süre içinde ortak bir iş forumu düzenlenmesi üzerinde anlaştı. Özbekistan ve İtalya’nın bölgeleri arasındaki işbirliklerinin genişletilmesine de önem verildi. Eğitim, insan kaynakları ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı kültür günlerinin düzenlenmesi konularında ortak bir zemin oluşturma hedefi öne çıktı. Mirziyoyev ve Meloni, müzakerelerde varılan mutabakatların uygulanması için kapsamlı bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

TÖREN VE SERGİ ZİYARETİ

Görüşmelerin sonunda, Mirziyoyev ve Meloni, Özbekistan ile İtalya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı. İki ülke arasında ayrıca yatırımların teşviki ve korunması, stratejik ham maddelerin işlenmesi, eğitim, insan kaynakları, çevre, tarım ve kültürel mirasın korunması konularında belgelerin imzaları atıldı. Görüşmenin akabinde, Semerkand’aki bir caddeye Roma şehrinin isminin verilmesine dair törene katılan Mirziyoyev ve Meloni, aynı zamanda “Özbekistan ve İtalya: Medeniyetler Diyaloğu” sergisini de ziyaret etti.