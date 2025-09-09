Özbelsan Sivasspor, Aaron Appindangoye ile Anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Özbelsan Sivasspor, geçmişte kırmızı-beyazlı formayı giymiş olan Aaron Appindangoye ile yeni bir sözleşme imzaladı. Transfer faaliyetlerine devam eden Özbelsan Sivasspor, Appindangoye’yi kadrosuna dahil etmeyi başardı.

PERFORMANSIYLA TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU

2019-2024 yılları arasında 5 sezon boyunca kırmızı-beyazlı ekipte ter döken Appindangoye, gösterdiği istikrarlı performans ve mücadeleci karakteri ile taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Gabonlu futbolcu, 2025-2026 sezonunda yeniden Sivasspor’un formasını giyecek.

ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Milli takım kampında bulunan Appindangoye, perşembe günü Sivas’a gelerek takım antrenmanlarına katılacak. Sivasspor, yeni sezon için hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediyor.