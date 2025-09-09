Haberler

Özbelsan Sivasspor, Aaron Appindangoye’yi Yeniden Aldı

ÖZBELSAN SİVASSPOR’A YENİDEN KATILIM

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giymiş olan eski futbolcularından Aaron Appindangoye ile tekrar anlaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Gabonlu savunma oyuncusunun, 2019-2024 yılları arasında geçirdiği 5 sezon boyunca Sivasspor formasını giydiği ifade edildi. “İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek.” denildi.

AARON APPINDANGOYE, PERŞEMBE GÜNÜ DÖNECEK

Futbolcunun perşembe günü Sivas’a gelmesi ve kırmızı-beyazlı ekiple beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor. Açıklamanın devamında, “Aaron Appindangoye’ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Bu transfer, hem takım hem de futbolcu için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

