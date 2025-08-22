Haberler

Özbelsan Sivasspor Amed ile karşılaşacak

ANRENMAN HAZIRLIKLARI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bugün antrenman yaparak mücadeleye yönelik hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR

Antrenmanın ardından oyuncular pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. İdmanın son kısmında ise taktik maç oynayarak günü tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Yarın yapacağı antrenmanla Diyarbakır’a gitmeden önce hazırlıklarını sonlandıracak.

ÖNEMLİ

Haberler

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.