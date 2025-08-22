Özbelsan Sivasspor Amed ile karşılaşacak

ANRENMAN HAZIRLIKLARI

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bugün antrenman yaparak mücadeleye yönelik hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR

Antrenmanın ardından oyuncular pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. İdmanın son kısmında ise taktik maç oynayarak günü tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Yarın yapacağı antrenmanla Diyarbakır’a gitmeden önce hazırlıklarını sonlandıracak.