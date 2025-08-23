Özbelsan Sivasspor, Amed ile yarın karşılaşacak

Hazırlıklar Tamamlandı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 3. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıkları kapsamındaki son antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Diyarbakır’a Hareket

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Diyarbakır’a giderek kampa girecek. Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda bir araya gelecek.