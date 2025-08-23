Haberler

Özbelsan Sivasspor, Amed ile yarın karşılaşacak

Hazırlıklar Tamamlandı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 3. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıkları kapsamındaki son antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Diyarbakır’a Hareket

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Diyarbakır’a giderek kampa girecek. Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda bir araya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.