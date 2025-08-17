Özbelsan Sivasspor, Bodrum FK ile berabere

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 2. haftası, Özbelsan Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmayla devam etti. Maç, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İlk gol, 20. dakikada Bodrum FK’dan Seferi’nin sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla geldi ve top yakın köşeden filelerle buluştu. Bu sonuçla Bodrum FK, 0-1 öne geçti.

İkinci yarıda, 61. dakikada, Sivasspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada, Kimpioka’nın pasını alan Charisis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Maçın sonlarına yaklaşıldığında, 86. dakikada Fredy’nin kullandığı serbest vuruş sonrasında barajdan seken top kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

TAKIM KADROLARI

Özbelsan Sivasspor’un kadrosunda Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (dk. 72 Moutoussammy), Charisis, Campos (dk. 90+4 Mehmet Feyzi Yıldırım), Kamil Fidan (dk. 80 Ahmet Abdullah Çakmak), Kimpioka ve Badji yer aldı. Yedek oyuncular arasında Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik, Erdem Güleç, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes ve Yılmaz Cin bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Osman Zeki Korkmaz üstleniyor.

Bodrum FK’nın kadrosunda Sousa, Imeri, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya (dk. 77 Ege Bilsel), Brazao (dk. 90 Dimitrov), Fredy, Seferi ve Ali Habeşoğlu (dk. 64 Gökdeniz Bayraktar) yer aldı. Yedek oyuncular Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Berşan Yavuzay, Adem Metin Türk, Celal Dumanlı, İsmail Tarım ve Enes Öğrüce olarak sıralanıyor. Teknik direktörlük görevini Burhan Eşer yürütüyor.

ÖNEMLİ NOTLAR

Maçta Sivasspor’dan Ali Şaşal Vural ve Charisis ile Bodrum FK’dan Omar Imeri sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de gelecek haftalar için büyük bir ivme kazanma fırsatı sundu.