Özbelsan Sivasspor’dan Taraftarlara Sabır İsteği

TEKNİK DİREKTÖRDEN TARAFTARLARA SABIR ÇAĞRISI

Özbelsan Sivasspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını talep etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunarak zor bir sezon geçireceklerini hatırlattı. Korkmaz, “Ligde geride kalan haftalarda alınan sonuçlar herkesin canını sıkıyor” dedi. “Buradaki bu vazgeçmiş görüntüyü asla kabul etmiyoruz. Teknik adam olarak buradaki sorumluluk bendedir. Sivasspor maç kaybedebilir ama böyle vazgeçmiş bir görüntü veremez” şeklinde konuştu.

TRANSFER PLANI VE HEDEFLER

Korkmaz, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada bir veya iki oyuncuyu kadrolarına katmayı hedeflediklerini belirtti. “Artık ondan sonra yüzde 100 değerlendirme yapabiliriz. çok büyük bir beklenti var ve şu anki manzara herkesin canını sıkıyor. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak” ifadelerini kullandı. “Sonrasında ikinci devrede bambaşka bir konumda olacağımızı, bambaşka bir plan yapacağımızı ya da bambaşka şeylerden bahsedeceğimizi şimdiden söyleyebilirim” dedi.

KADRO DEĞERLENDİRMESİ VE PSİKOLOJİK DURUM

Mevcut kadronun ve puan durumunun gerçek Sivasspor’u yansıtmadığını ifade eden Korkmaz, “Birkaç hafta içinde bu iş rayına girecek. Çok kısa sürede, bir adım attıktan sonrası çok rahat gelecek” dedi. “Şu anki pek çok şey fiziksel, taktiksel, yetenekle alakalı değil, psikolojik. Yani kaybetmeye alışmış, arka arkaya düşmüş bir takımın ‘yine mi kaybedeceğiz?’ psikolojisi var. Hayır, yine kaybetmeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Antrenmanlar sona ermeden önce, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde yapılan idmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik maç gerçekleştirdi. Ayrıca Sivasspor’un yeni transferi Valon Ethemi de antrenmana katıldı.

Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor ile 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda mücadele edecek.