Haberler

Özbelsan Sivasspor Diyarbakır’a Gitti

MAÇ İÇİN YOLA ÇIKILDI

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, Diyarbakır’a doğru yola çıktı. 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan takım, bugün kulüp tesislerinde antrenman yaptıktan sonra 21 kişilik kafilesiyle Sivas’tan ayrıldı.

KONAKLAMA VE BEKLEYİŞ

Kırmızı-beyazlılar, konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor arasındaki önemli karşılaşma, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Haberler

Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.