Özbelsan Sivasspor Diyarbakır’a Gitti

MAÇ İÇİN YOLA ÇIKILDI

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, Diyarbakır’a doğru yola çıktı. 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacak olan takım, bugün kulüp tesislerinde antrenman yaptıktan sonra 21 kişilik kafilesiyle Sivas’tan ayrıldı.

KONAKLAMA VE BEKLEYİŞ

Kırmızı-beyazlılar, konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başlayacak. Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor arasındaki önemli karşılaşma, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşecek.