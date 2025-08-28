Haberler

Özbelsan Sivasspor, Ethemi’yle Anlaştı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon öncesi transfer hamlelerine hız veren Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşma sağladı. Ethemi, Sivas’a geldi ve Asbaşkan Ahmet Fatih Korkmaz’ın katıldığı imza töreninde kırmızı-beyazlı takım ile sözleşmeye imza attı.

ETHEMİ’NİN FUTBOL Kariyeri

3 Ekim 1997’de Kuzey Makedonya’da doğan Valon Ethemi, futbol kariyerine Renova altyapısında adım attı. Kariyeri boyunca Dinamo, KF Adriatiku, FK Kuksi, İstanbulspor ve Konyaspor takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon ise Iğdır FK’da mücadele etti. Ethemi aynı zamanda Kuzey Makedonya Milli Takımı’nın da 4 kez formasını giydi.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.