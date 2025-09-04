Haberler

Özbelsan Sivasspor Hazırlıklara Başladı

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile evinde karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç için hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanda ilk olarak koordinasyon ve top koruma çalışması yapan kırmızı-beyazlı takım, ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Özbelsan Sivasspor, güncel hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Haberler

Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.