Özbelsan Sivasspor Hazırlıklara Başladı

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile evinde karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç için hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanda ilk olarak koordinasyon ve top koruma çalışması yapan kırmızı-beyazlı takım, ardından çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Özbelsan Sivasspor, güncel hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.