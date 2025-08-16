Özbelsan Sivasspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Takım, antrenmanı taktik çalışmalara da yer vererek tamamladı. Maç öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girip karşılaşma saatini beklemeye başladı.

İKRAM VE BAŞARI DİLEKLERİ

Öte yandan, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor’un yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşısında başarı dileklerini iletti. Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.