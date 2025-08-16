Haberler

Özbelsan Sivasspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Takım, antrenmanı taktik çalışmalara da yer vererek tamamladı. Maç öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girip karşılaşma saatini beklemeye başladı.

İKRAM VE BAŞARI DİLEKLERİ

Öte yandan, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, antrenmanı Sivasspor’un yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Kantar, idman sonrası futbolculara baklava ikram ederek Sipay Bodrum FK karşısında başarı dileklerini iletti. Özbelsan Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Haberler

Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.