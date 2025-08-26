Haberler

Özbelsan Sivasspor Pendikspor’a Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla adım attı. Amed SF maçı sonrası bir gün dinlenen Yiğidolar, Pendikspor ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını bugün yaptı.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE ANRENMAN

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Antrenman, top koruma çalışması, ardından çift kale maç ve koşu ile devam ederek tamamlandı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maç hazırlıklarına sürdürmeye devam edecek.

PENDİKSPOR MAÇI İÇİN TARİH

Özbelsan Sivasspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda oynanacak.

ÖNEMLİ

