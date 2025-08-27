Özbelsan Sivasspor Pendikspor’la Karşılaşacak

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Yiğidolar, ardından dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenmanın son kısmında ise pas çalışmaları ve atletik oyunlarla günü tamamladı. Yiğidolar, yarın saat 17.00’de basına ve taraftara açık bir antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Pendik Stadyumu’nda karşılaşacak.