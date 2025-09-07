Özbelsan Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanıyor

Haberler

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına hızla devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yapıyor.

Sivasspor, akşam saatlerinde sahada antrenman yaparak Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

