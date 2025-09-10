Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer’i Ağırlayacak

ÖZBELSAN SİVASSPOR HAZIRLIK GÜNLERİNİ GEÇİRİYOR

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti. Antrenman, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirildi.

ANRENMAN PROGRAMINDA PAS ÇALIŞMALARI VAR

Sivasspor’un antrenmanı, ısınma hareketleri ile başladıktan sonra dar alan pas çalışmaları ile sürdü. Takım, antrenmanı bir taktik maçla tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de yer aldı. Ancak sakatlıkları bulunan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, özel program uygulayarak günü takımdan ayrı düz koşu ile geçirdi.

MATCH GÜNÜ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşma için hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

