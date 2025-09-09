Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sarı-lacivertli ekip Sarıyer’i ağırlamak için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Bir günlük iznin ardından toplantı yapan takım, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları eşliğinde antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

ISINMA HAREKETLERİ VE PAS ÇALIŞMALARI

Antrenmanın devamında Yiğidolar, pas çalışmaları yaptı ve idmanı taktik maçla sonlandırdı. Sakatlıkları süren Ahmet Çakmak, Kamil Fidan ve Luan Campos ise takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda mücadele edecek.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

