Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sarı-lacivertli ekip Sarıyer’i ağırlamak için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Bir günlük iznin ardından toplantı yapan takım, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları eşliğinde antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

ISINMA HAREKETLERİ VE PAS ÇALIŞMALARI

Antrenmanın devamında Yiğidolar, pas çalışmaları yaptı ve idmanı taktik maçla sonlandırdı. Sakatlıkları süren Ahmet Çakmak, Kamil Fidan ve Luan Campos ise takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda mücadele edecek.