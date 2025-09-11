Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

HAFTA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynayacağı Sarıyer maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugün yapılan çalışmada, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, takım pas çalışmaları yaptı ve antrenmanı taktiksel maç ile tamamladı.

YENİ TRANSFER ANKARA’DA

Antrenmanda yeni transfer olan Aaron Appindangoye de yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer arasında gerçekleşecek mücadele, cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

