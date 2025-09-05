Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyer

ÖZBELSAN SİVASSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın yönetiminde gerçekleşti. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

MAÇ TARIHİ VE YERİ

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacağı bekleniyor.

Luan Campos’UN DURUMU

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Atko Grup Pendikspor maçında sakatlanan Luan Campos’un durumuyla ilgili yapılan MR görüntülemesinde, sol kasık bölgesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Ayrıca, kasık tendonlarında tendinit bulguları görüldü. Oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.