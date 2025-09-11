Özbelsan Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor’la Karşılaşacak

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile mücadele edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten elde edilen bilgilere göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları yaptı ve antrenmanı taktiksel maçla sonlandırdı.

YENİ TRANSFER DE ANREMANDA YER ALDI

Sivasspor’un yeni transferlerinden Aaron Appindangoye, antrenman sırasında takımla birlikte yer aldı. Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki maç 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.