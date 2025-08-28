Özbelsan Sivasspor, Valon Ethemi’yi Transfer Etti

ÖZBELSAN SİVASSPOR VALON ETHEMİ İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig temsilcisi Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonya’dan gelen futbolcu Valon Ethemi’yi kadrosuna kattı. Transfer çalışmaları devam eden ekip, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Ethemi, Sivas’a gelerek kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz’ın da bulunduğu bir imza töreninde, kırmızı-beyazlı takıma katılmayı sağlayan sözleşmeye imza attı.

KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

3 Ekim 1997 tarihinde Kuzey Makedonya’da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbol kariyerine Renova altyapısında başladı. Şimdiye kadar Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giyen Ethemi, geçtiğimiz sezon Alagöz Holding Iğdır FK’de oynadı. Aynı zamanda, Ethemi, Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını 4 kez giymiştir.