Özbelsan Sivasspor, Yeteneklerini Destekliyor

GELECEĞE YATIRIM DEVAM EDİYOR

Özbelsan Sivasspor, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Kulüp, Sivasspor Futbol Akademisi’nde yetişen 3 genç yeteneği A takımına kazandırma yolunda önemli bir adım attı. 2006 doğumlu Yusuf Çağlar Kefkir, 2008 doğumlu Yılmaz Çin ve 2007 doğumlu Savaş Ala, altyapıda sergiledikleri başarılı performansların ardından kulüple profesyonel sözleşmeye imza attılar.

RESMİ SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bayraktar da katıldı. Genç oyuncuların profesyonel sözleşmeye imza atması, kulüp için büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Sivasspor’un gelecekteki başarıları için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.