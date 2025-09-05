Özcan Aybey, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı

ÖZCAN AYBEY’İN CEZASI AÇIKLANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve Muhammet Akbaba’yı (49) öldüren Özcan Aybey (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ek 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 29 Haziran günü saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey’in babası Şükrü Aysu’nun evinin önüne gelerek, kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü ve Aybey, yanında getirdiği silahla kayınpederi ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren eşi, sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Yapılan kontrollerde Aysu çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖZCAN AYBEY’DEN KAÇIŞ VE YARALANMALAR

Olaydan sonra kaçan Özcan Aybey, başka bir yerde çalışan Muhammet Akbaba’yı da vurdu. Ardından, başka bir eve giderek orada yaşayan Esat Ulu ve Serdar Genç’i de yaraladı. Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı; ancak Akbaba hayatını kaybetti, diğer iki yaralı tedavi edilerek taburcu oldu. Olayın ardından polis ekipleri, yakalanan Aybey’in kaçtığı aracı terk edilmiş halde buldu. Yapılan araştırmalarda Aybey, eşiyle yaşadığı sorunların kayınpederi ve kayınvalidesinden kaynaklandığını belirtti.

MAHKEME KARARI

Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Özcan Aybey’e ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iki kez 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme, Aybey’e Şükrü ve Adile Aysu’yu ‘kasten öldürmek’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca diğer suçlardan ceza verdi. Özcan Aybey’e herhangi bir indirim uygulanmadı. Duruşma sonunda, Muhammet Akbaba’nın ailesi gözyaşlarını tutamazken, avukatları verilen ceza hakkında memnuniyet bildirdi. Nazlı Aybey’in avukatı ise bekledikleri kararın verildiğini ifade etti.