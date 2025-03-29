Özcan Deniz, Abisi Ercan’ı Savcılığa Şikayet Etti

ÖZCAN DENİZ’İN ABİSİYLE YAŞADIĞI PROBLEMLER

52 yaşındaki sanatçı Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamış. Uzun bir süredir arası bozuk olan Özcan Deniz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmiş. Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU

Özcan Deniz, kardeşi Melek Kasap ile beraber ağabeyi Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş. Şikâyet dilekçesine göre, Ercan Deniz’in kendilerini ölümle tehdit ettiğine dair ses kayıtlarının bulunduğu iddia ediliyor. Sabah’ın aktardığına göre, dilekçede Ercan Deniz’in Özcan Deniz ve Melek Kasap’a ağır tehditlerde bulunduğu belirtiliyor. En dikkat çekici iddia ise bu ölüm tehditlerinin ses kayıtlarıyla kanıtlandığı oldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ VE HAYATİ TEHLİKE

Kayıtlarda, Ercan Deniz’in “Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!” gibi ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Ercan Deniz’in ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar bulundurduğu, son bir yıldır sürekli tehditlerde bulunduğu belirtiliyor. Bu durumun müvekkillerin ve ailelerinin hayatını tehlikeye attığı vurgulanıyor. Dilekçede Ercan Deniz’in öfkesinin günden güne arttığı ve olayın ciddi bir trajediye dönüşmesinden endişe duyulduğu ifade ediliyor.

HAKARETLER VE SORUŞTURMA

Şikâyet dilekçesinde Ercan Deniz’in kardeşi Özcan Deniz’e yönelik hakaretler ve ağır küfürler ettiği de belirtiliyor. Ses kayıtlarında “Çocuğumun çocuğu or…pu olsun, karımı sen s… seni vuracağım” gibi ifadelerin geçtiği aktarılıyor. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan Deniz hakkında bir soruşturma başlatmış.