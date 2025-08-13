Özcan Deniz, Annesine Sert Mesajlar Verdi

ÖZCAN DENİZ’İN AİLESİYLE BÜYÜK KAVGASI

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını sonlandırmasının ardından aile içinde ve yargı sürecinde zorlu günler yaşıyor. Tapu devri ihtilafları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki borçların yol açtığı kriz, annesi Kadriye Deniz’in “Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok” şeklindeki açıklamalarıyla bambaşka bir boyut kazandı. Şimdi ise Özcan Deniz, yaptığı açıklamayla hem annesine hem de tüm aile bireylerine sert mesajlar vererek vasiyetini açıkladı.

KARDEŞLER ARASINDAKİ İŞ ORTAKLIĞI SONA ERDİ

Yıllarca profesyonel anlamda beraber çalışan iki kardeşin yolları, menajerlik ilişkisinin sona ermesiyle ayrılma aşamasına geldi. Ercan Deniz’in 22 yıl süresince yürüttüğü menajerlik görevi sona erince, sadece iş ilişkisini değil, aile ilişkisinin de zedelenmesine neden oldu. Krizin etkisi altında Kadriye Deniz’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, aile içindeki gerginliği iyice artırdı. Oğluna “Bundan böyle ne bayrama, ne selama” diyerek kendine bir sınır koyan anne, “Kan bağı menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil, el kalır” diyerek Özcan Deniz’i eleştirdi.

ÖZCAN DENİZ’DEN CEVAP

Annesinin sert sözlerine kayıtsız kalmayan Özcan Deniz, ardı ardına yaptığı açıklamalarda aile üyelerine ağır ithamlarda bulundu. “Benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Beni sadece ‘imkân’ olarak gördünüz. Evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek konmuş bir köle olarak gördünüz.” diyerek hissettiği duyguları dile getirdi. Özcan Deniz, abisinin ve annesinin barış çağrılarına kulak asmadı ve geri adım atmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil” diyerek sert ifadeler kullandı.

Sanatçı, ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirterek, “Ben seni, yurdayı ve o baş haini kalbime gömdüm, toprağı attım ve yasınızı tuttum. Artık ne tek damla gözyaşım, ne de çocuğumdan çaldığınız tek kuruş siz şükürsüzlere akmayacak. 40 yıl!! yeter. Vefatınızda da orada olmayacağım. Merak etmeyin tüm masraflarınızı karşılarım. Eğer sizden önce ben gidersem siz de bana gelmeyin. Gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir: gelmeyin. Benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” şeklinde açıklamalar yaparak durumu net bir şekilde ortaya koydu.