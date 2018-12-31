Özcan Deniz boşanıyor mu?

Geçtiğimiz yıl oğlu olan Özcan Deniz’in hamileyken evlendiği Feyza Aktan’dan boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’la tartışıp evi terk ettiği iddia edildi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın son zamanlarda sık sık tartışıp, kavga ettiği gündeme geldi. Yaşanan son kavgada Özcan Deniz eşine sinirlenip evi terk etti. İddiaya göre, bir süredir otele yerleşen Deniz’i aile büyükleri ikna etmek istedi, ancak ünlü sanatçı barışmak istemedi.

Ayrılık iddialarına ilk açıklama Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan’dan geldi. 2.Sayfa programının sunucularına mesaj atan Aktan; ‘Biz de bir süredir böyle iddialar duyuyoruz, ama keskinlikle öyle bir şey yok. Özcan ile çok mutluyuz’ ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET