Özcan Deniz’den Abisine Sitem Dolu Paylaşım

ÖZCAN DENİZ’İN ABİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti. Uzun bir süredir arası bozuk olan ikili, Özcan Deniz’in son sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Özcan Deniz, artık tek ailesinin eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz hakkında yaptığı sitem dolu paylaşımda, “Çok şükür tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz” diyerek konuştu. Özellikle kız kardeşi Sibel’e yapılan ithamları yanıtlayan Deniz, Ercan Deniz’i aileyi dağıtmakla suçladı. “Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun” ifadesini kullandı.

AİLE İÇİ SORUNLAR VE SUÇLAMALAR

Paylaşımında “Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil!” diye belirten Özcan Deniz, abisinin yasaklı maddelere bulaştığını, alkolik olduğunu ve kafasının karışık durumda olduğunu savundu. Ayrıca abisinin ekmeğiyle oynadığını ve yaşanan sorunların kendi hayatını karartan bir duruma dönüştüğünü vurguladı. Özcan Deniz, “Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm” şeklinde bir ifade ile yanlışı düzeltmeye çalıştığını dile getirdi.

Özcan Deniz’in bu açıklamaları, aile içindeki gerginliğin ve karşılıklı suçlamaların boyutunu gözler önüne serdi.