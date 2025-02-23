Özcan Deniz’e 3 Ay Uzaklaştırma Kararı

ÖZCAN DENİZ’İN AİLE KRİZİ DEVAM EDİYOR

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son zamanlarda yaşadığı aile sorunlarıyla gündemden düşmüyor. 22 yıldır menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile aralarında yaşanan gerginlik, Özcan Deniz’in iddialarına göre, Sarıyer’deki üç mülkün tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmesiyle daha da alevlendi. Özcan Deniz, bu tapuları kendi ismine alabilmek için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve abisi hakkında “tapu iptali ve tescil” davası açtı. Mahkeme sürecinin başlamasıyla kardeşlerin arasında ipler gerildi.

TEHDİTLER ARDI ARDINA GELDİ

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. İddialarına göre, Ercan Deniz, Özcan Deniz ve ailesini açık bir şekilde hedef alarak tehditler savurdu. Bu durum üzerine Özcan Deniz, avukatı İrem Demir Vural aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve korunma talebinde bulundu. Dilekçede, Ercan Deniz’in müvekkiline ağır hakaretler ettiği belirtilerek, “Ercan Deniz’in bu eylemleri karşısında müvekkille ailesi ciddi tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” sözlerine yer verildi.

MAHKEME’DEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme, Ercan Deniz hakkında 3 ay süreyle Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını kararlaştırdı. Ayrıca, Ercan Deniz’in iletişim araçlarıyla bu kişileri rahatsız etmemesi ve bulundukları konuta veya işyerine yaklaşmaması hükmedildi.