Özcan Deniz’e İmar Kirliliği Soruşturması Başlatıldı

ÖZCAN DENİZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sanatçı Özcan Deniz hakkında ‘İmar Kirliliğine neden olma’ ve ‘Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan Deniz’in Sarıyer Uskumruköy’de bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 adet villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ile garaj alanlarının yaşam alanına dönüştürüldüğü tespitinin ardından bu soruşturmayı açtı.

İFADE İÇİN ADLİYEYE ÇAĞRILDI

Deniz’in ‘şüpheli’ sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi. Özcan Deniz, kendisi, annesi ve kardeşlerinin yaşayacağı bir siteden toplamda 3 villayı satın almasıyla gündeme gelmişti. Bu villalar için 200 milyon TL ödediği bilgisi alınmıştı.

MAGAZİNDE GÜNDEME GELEN OLAYLAR

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer aldı. Özcan Deniz’in sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılması, herkes tarafından büyük endişe yarattı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı, abisinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma kararı aldırmıştı.