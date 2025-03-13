Özcan Deniz’e Maliye Takibi Başlatıldı

ÖZCAN DENİZ’İN AİLE İÇİ GERİLİMİ VE VERGİ İNCELEMESİ

Ünlü sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Özellikle kardeşi Ercan Deniz ile olan gerilimler dikkat çekiyor. Ercan Deniz, Özcan’ın mali durumu hakkında bazı açıklamalarda bulunarak, kardeşinin elde ettiği kazançları ve ödediği vergileri detaylı bir şekilde aktarmıştı. Bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, Özcan Deniz hakkında inceleme başlattı.

KAÇAK EKLENTİLER VE MALIYE BAKANLIĞI’NA İNCELEME

Özcan Deniz, Sarıyer’deki villasına yaptığı kaçak eklemeler sebebiyle savcılığa ifade vermişti. Şu an, Maliye Bakanlığı’nın takibine alındı. Ercan Deniz, Özcan’ın her ay yer aldığı diziden 2 milyon 250 bin lira kazandığını ve kredi kartı harcamalarının ayrıntılarını da açıkladı. Bu gelişmeler doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu, Özcan Deniz hakkındaki incelemeyi daha derinlemesine yürütmeye başladı.

İKİZLERİN TAPU İŞLEMLERİ VE RIZASIZ DEĞİŞİM

İddialar arasında, Özcan Deniz’in Sarıyer’deki üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz’in üzerine kaydettirdiği ve daha sonra bu mülkleri kendi adına almak için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptali ve tescil davası açtığı bulunuyor. Özcan Deniz, oturduğu evdeki ruhsata aykırı yapıların tespiti nedeniyle savcılığa ifade verdi. Yaptığı açıklamada, “Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediye uyarıları ile haberdar oldum,” şeklinde bir ifade kullandı.

İYİ NİYETLİ MÜRACAAT VE BELEDİYEYİ HABERDAR ETME

Özcan Deniz, yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı almak için belediyeye başvurduğunu belirterek, “Belediyeye 13 Ocak’ta başvurdum. İyi niyetli şekilde gidip ‘Ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim’ dedim. 14 Ocak’ta benim iyi niyetli müracaatımdan sonra şikayette bulunuldu,” dedi. İnşaatın 1,5-2 yıl süreyle Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü ve bu süreçte hiçbir hukuki işlem olmadığını belirten Özcan Deniz, “Şu an yasal yollara başvuran gibi muamele görüyorum. Tamamen mağdur durumdayım,” diye konuştu.