Özcan Deniz’e Ölüm Tehdidi Şikayeti

ÖZCAN DENİZ VE MELEK KASAP’TAN ŞİKÂYET

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir şikâyette bulundu. Bu dilekçede, Ercan Deniz’in hem sanatçının hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu belirtiliyor.

AĞABEYİYLE UZUN SÜREN İLİŞKİ SON BULDU

Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık 22 yıllık profesyonel bir ilişki, mali denetim sorunları nedeniyle sona erdi. İddialara göre, Ercan Deniz, sanatçının mali kayıtlarla ilgili bilgi isteğini geri çevirdi ve şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tutarak ciddi usulsüzlüklere imza attı.

TEHDİTLER VE SES KAYITLARI

Savcılığa sunulmuş olan dilekçede, Ercan Deniz’in açıkladığı üzere, hem Özcan Deniz’i hem de Melek Kasap’ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları eklenmiş. Kayıtlarda, Ercan Deniz’in “Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!” şeklinde ifadeler kullandığı ifade ediliyor.

ADLİ KONTROL VE CEZA TALEBİ

Özcan Deniz ve ailesi, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırılmasını talep ediyor. Dilekçeye ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklenmiş.