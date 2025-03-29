Özcan Deniz’e Ölüm Tehditi ve Kayıtlar Ortaya Çıktı

ŞİKAYET VE TEHDİT İDDİALARI

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Yapılan dilekçede, Ercan Deniz’in hem Özcan’ın hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere katıldığı ve kamuoyuna asılsız iddialarda bulunduğu öne sürüldü.

PROFESYONEL İLİŞKİNİN SONU

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki yaklaşık 22 yıllık profesyonel ilişki, mali denetim krizinin ardından sona erdi. İddialara göre, Ercan Deniz, Özcan’ın mali kayıtlar hakkında bilgi talebini reddediyor ve şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tutarak önemli usulsüzlüklere imza atıyor.

DELİLLER VE CEZA TALEBİ

Savcılığa sunulan belgelerde, Ercan Deniz’in Özcan Deniz ve Melek Kasap’ı ölümle tehdit ettiği anlara ilişkin ses kayıtları yer aldı. Kayıtlarda, Ercan Deniz’in “Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!” şeklinde ifadeler kullandığı ifade edildi. Özcan Deniz ve ailesi, Ercan Deniz hakkında adli kontrol önlemlerinin uygulanmasını ve Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Dilekçeye ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.