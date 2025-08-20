Özcan Deniz İle Ercan Deniz Krizi

ÖZCAN DENİZ VE AĞABEYİ ARASINDAKİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Özcan Deniz’in ailesindeki uzun süreli gerginlik yeni bir aşamaya geldi. Hem kariyerinde hem de kişisel yaşamında sarsıcı gelişmeler yaşayan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı derin sorun nedeniyle gündemde. 22 yıl süresince birlikte çalışan bu iki kardeşin bağı, iş ortaklıklarının sona ermesiyle tamamen kopmuş durumda. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, mahkeme yollarına intikal etti. Özcan Deniz, Sarıyer’de bulunan gayrimenkullerin ağabeyinin üzerine geçirilmesiyle ilgili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptali davası açarken; Ercan Deniz ise kardeşini 150 milyon liralık serveti “çalmakla” itham etti. Tapu devri, banka borçları ve karşılıklı suçlamalarla büyüyen bu kriz, tehditle dolu söylemlerle birlikte medyada büyük yankı buluyor.

HUKUKİ ÇEKİŞMELER DEVAM EDİYOR

Özcan Deniz’in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulurken, bu haczin nedeni olarak Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği kredilere kardeşinin kefil olması ve ödenmemesi gösteriliyor. Ünlü sanatçı ile ağabeyi arasındaki aile içi sorun gitgide derinleşiyor. Son zamanlarda Ercan Deniz’in bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalar, magazin gündemini oldukça hareketlendirdi. Hukuki sürecin devam etmesine rağmen Ercan Deniz’in kardeşinin eski eşi Feyza Aktan hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Ercan Deniz, Aktan’ın hamileliği ile ilgili şüphelerini dile getirerek, “Feyza Hanım Antalya’dan otobüsle geldi. Özcan, fotoğrafını beğendi ve dizide figüran olması için sete davet etti. Gelişinden yaklaşık 10 gün sonra hamile kaldı. Biz de bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük” şeklinde konuştu.

ÖZCAN DENİZ’DEN AĞABEYİNE CEVAP

Bu iddiaların ardından Özcan Deniz sessiz kalmadı. Önce bir video mesajı ardından da yazılı açıklamayla ağabeyine yanıt veren sanatçı, oğlunu ve eski eşini hedef alan söylemlerden duyduğu rahatsızlığı belirtti. Özcan Deniz, “Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun eğitimine, psikolojisine, aile birliğine zarar mı veriyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Aç kurtların önüne meze yaptığın şey evladım mı, annesi mi?” diyerek tepkisini gösterdi. Başka bir paylaşımında ise daha sert ifadeler kullanarak, “Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acil tedavi ol” şeklinde dikkat çekti.