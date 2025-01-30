Özcan Deniz’in Sosyal Medya Hesapları Elinden Alındı

ÖZCAN DENİZ’İN AİLESİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR

Özcan Deniz, kısa bir süre önce eşi ile ailesi arasında yaşanan gerilim ile gündeme gelmişti. Şarkıcı aynı zamanda ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı problemlerle de sıkça anılıyor. 52 yaşındaki ünlü isim, menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile çeşitli sorunlar yaşamış durumda.

AİLESİNE REST ÇEKİYOR

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile ailesiyle olan bağlarını koparan Özcan Deniz, “Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm” şeklinde bir ifade kullanmıştı. Özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile olan ilişkisi giderek kötüleşen Deniz, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KENDİ AİLESİNE İŞARET EDİYOR

Özcan Deniz, artık en yakın ailesinin sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu vurguladı. Ağabeyi, ayrıca eski menajeri olan Ercan Deniz ile olan gerginliklere değinen Deniz, “X” ve “YouTube” adreslerinin kendisinden alındığını belirtti. Sosyal medya hesaplarının kontrolü, ağabeyinin sahibi olduğu Deniz Film’e ait olduğu için bu durum dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Özcan Deniz, Instagram hesabında konu ile ilgili yeni bir duyuru yaptı. X ve YouTube hesaplarının kendisine ait olmadığını ve bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların kendisi tarafından yapılmadığını açıkladı. “Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusunun, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film’e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim” açıklamasında bulundu.