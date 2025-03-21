Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

ÖZCAN DENİZİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE HASTANE SÜRECİ

Son günlerde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz ay kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şimdi de anjiyo işlemi için ameliyat masasına yattı. Ailesiyle olan sorunları nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden kardeşleriyle ilgili göndermelerde bulunarak tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu dile getirmişti. Ailesinin yaptığı açıklamaların ardından, Özcan Deniz’in hastaneye kaldırıldığı ve kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.

HASTANE TEDAVİSİ VE AÇIKLAMALARI

Hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda.” Özcan Deniz’in doktoru da yaptığı açıklamada, “Özcan Deniz’e haftaya kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak.” demişti.

ANJİYO AMELİYATI VE EŞİNDEN PAYLAŞIM

Kan tahlili sonucunun ardından Özcan Deniz anjiyo için ameliyat masasına yattı. Eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından, eşiyle birlikte yatakta çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, “Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam” dedi. Dadgar, başarılı geçen ameliyat sonrasında da, “Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak” ifadelerini kullandı.