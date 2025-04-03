Özcan Deniz Kızıl Goncalar’dan Ayrılıyor Mu?

ÖZCAN DENİZ’İN DİZİDEN AYRILIP AYRILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı, izleyiciler arasında büyük bir merak oluşturuyor. Özcan Deniz’in Levent karakteri üzerinden diziye olan bağlılığı sorgulanırken, “Kızıl Goncalar Levent ölüyor mu, Özcan Deniz diziden ayrılıyor mu?” soruları gündemde.

CÜNEYD’İN KARARLILIĞI VE MERYEM’İN GEÇMİŞİ

Aziz’in ortadan kalkması bazı karakterleri rahatlatsa da, Cüneyd sorunun aslında içeride olduğuna inanıyor. Bu nedenle Cüneyd, tarikatı lağvetmeye karar veriyor. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd’i durdurmak konusunda kararlı. Diğer tarafta, Meryem’in geçmişten gelen yaraları tekrar açılması, onun hem Levent hem de Naim ile ilişkisini etkiliyor. Tekkedeki kadınların tutumu, Meryem’in terapiye devam etme isteğini sorgulamasına neden oluyor. Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem’e destek verirken, tarikat kadınlarını terapi fikriyle tanıştırma konusunda azimli.

Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi düşüncesi karşısında sarsıldığı bir ortamda, Hasna ile Müyesser bu fikre karşı temkinli yaklaşıyorlar. Ancak Aziz’in geride bıraktığı bir dosya tarikatı daha da büyük bir belanın içine itiyor, bu durum Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasındaki anlaşmazlığı derinleştiriyor. Levent’in, Meclis-i Meşayih’in ve medyanın dahil olacağı bu çatışma, Sadi Hüdayi’nin Faniler tekkesini koruma çabasına ve Cüneyd’in gerçeği Sadi’ye benimsetme gayretine dönüşüyor. Fakat Cüneyd’in son hamlesi büyük bir kargaşaya sebep oluyor.

YENİ BÖLÜMDE HER ŞEY AÇIĞA ÇIKACAK

Son fragmanda Özcan Deniz’in dizideki görüntüleri gündeme gelmiş durumda. İzleyiciler, Özcan Deniz’in diziden ayrılıp ayrılmadığını yeni bölümde öğrenebilecek. “Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk” ifadesi, Meclis-i Meşayih içindeki tartışmaları da alevlendiriyor. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına karşı çıkıyor ve bu durum Meryem’in Cüneyd’e olan güvenini sarsıyor. Meryem’nin kararsızlığı, hem ailesini hem de tarikatı korumak istemesi sebebiyle artıyor.

Meryem’in yanı sıra Zeynep de Cüneyd’i destekleyerek bu mücadelenin kadınlara güç katacağına inanıyor. Sadi Hüdayi ise Cüneyd’in planlarını delilik olarak görmekte ve “Cüneyd’in akıl sağlığı sorgulanıyor” şeklinde tehditler artıyor. Tüm bu karmaşa içinde, Meryem’i huzurlu kılacak bir adım atması için görüşmeler ve yüzleşmeler gerekli hale geliyor. Cüneyd’in radikal kararları, Meryem’i de tehlikeye sokan bir durum yaratırken, dizi hayranları gelişmeleri heyecanla bekliyor.