Haberler

Özcan Deniz ve Abisi Arasında Gerilim Artıyor

ÖZCAN DENİZ VE ERCAN DENİZ ARASINDAKİ GERİLİM

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasındaki aile içi gerginlik giderek artıyor. Magazin Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve gazeteci Hakan Solaker, Özcan Deniz’in yaptığı sert açıklamaları yorumladı. Kalaycıoğlu, “Özcan, normalde böyle şeyler yapmaz ama bu sefer abisi Ercan Deniz hakkında çok ciddi ithamlarda bulunuyor. Açıkça onun alkol ve madde bağımlısı olduğunu söyledi” diye belirtti.

AİLE DİNAMİKLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hakan Solaker, Özcan Deniz’in ailesini korumak için uzun yıllar sessiz kaldığını ifade ederek, “Bu kadar detaylı açıklamayı ilk kez yapıyor. Annesi ve ailesi için uzun süre sabretti. Belki Ercan Deniz düzelir diye bekledi ama olmadı” dedi. Özcan Deniz’in açıklamalarının önemine vurgu yapan Kalaycıoğlu, “Aile içerisinde yaşanan sorunların ölüm tehdidi boyutuna ulaştığını düşünüyorum. Özcan Deniz ve ailesi devlet koruması altına alınmalı. Bu konu çok raydan çıktı.” şeklinde konuştu.

CİDDİ İDDİALAR VE İHBAR NİTELİĞİ

Kalaycıoğlu ayrıca, Deniz’in açıklamalarının ihbar niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Özcan Deniz, kız kardeşleri için ensest küfürler edildiğini söylüyor. Daha ne olabilir?” ifadelerini kullandı. Aile içindeki bu tür sorunlar medyanın dikkatini çekiyor ve konunun acil bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda endişeler ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cengiz: Ramazan Bayramı İçin Barış Dileği

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak memurların yoksulluk içinde bir bayram geçirdiğine dikkat çekti. Barış ve huzur diledi.
Haberler

İzmir’de Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, dört işçi de ağır yaralandı. Yangın çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.