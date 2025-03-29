Özcan Deniz ve Abisi Arasında Gerilim Artıyor

ÖZCAN DENİZ VE ERCAN DENİZ ARASINDAKİ GERİLİM

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasındaki aile içi gerginlik giderek artıyor. Magazin Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve gazeteci Hakan Solaker, Özcan Deniz’in yaptığı sert açıklamaları yorumladı. Kalaycıoğlu, “Özcan, normalde böyle şeyler yapmaz ama bu sefer abisi Ercan Deniz hakkında çok ciddi ithamlarda bulunuyor. Açıkça onun alkol ve madde bağımlısı olduğunu söyledi” diye belirtti.

AİLE DİNAMİKLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Hakan Solaker, Özcan Deniz’in ailesini korumak için uzun yıllar sessiz kaldığını ifade ederek, “Bu kadar detaylı açıklamayı ilk kez yapıyor. Annesi ve ailesi için uzun süre sabretti. Belki Ercan Deniz düzelir diye bekledi ama olmadı” dedi. Özcan Deniz’in açıklamalarının önemine vurgu yapan Kalaycıoğlu, “Aile içerisinde yaşanan sorunların ölüm tehdidi boyutuna ulaştığını düşünüyorum. Özcan Deniz ve ailesi devlet koruması altına alınmalı. Bu konu çok raydan çıktı.” şeklinde konuştu.

CİDDİ İDDİALAR VE İHBAR NİTELİĞİ

Kalaycıoğlu ayrıca, Deniz’in açıklamalarının ihbar niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Özcan Deniz, kız kardeşleri için ensest küfürler edildiğini söylüyor. Daha ne olabilir?” ifadelerini kullandı. Aile içindeki bu tür sorunlar medyanın dikkatini çekiyor ve konunun acil bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda endişeler ortaya koyuyor.