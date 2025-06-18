Özcan Deniz Ve Ercan Deniz Krizde

KRİZİN NEDENİ TAPU DAVASI

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile ciddi bir aile içi kriz yaşıyor. Kardeşler arasında yaşanan gerginlik, tapu davası ve tehdit iddialarıyla mahkemeye taşındı. Özcan Deniz, geçtiğimiz dönemlerde kendisine ait olan bir taşınmazın tapusunu abisinin üzerine geçirdi. Ancak bu taşınmazın tekrar kendi adına geçirilmesini isteyen sanatçı, resmi işlemlerin gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptal ve tescil davası açtı. Bu durum, iki kardeşin arasındaki bağı tamamen kopardı.

SOSYAL MEDYADAKİ AÇIKLAMALARI

Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada abisi Ercan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, Ercan Deniz’in Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’a hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiğini öne sürdü. Bu ciddi iddiaların ardından çift, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti. Başvuruda, Ercan Deniz’in çiftin yaşadığı eve izinsiz girdiği ve Samar Dadgar’ı tehdit ettiği bildirildi.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Sabah’ın haberine göre mahkeme, sunulan belgeleri dikkate alarak Ercan Deniz hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi. Bu karara göre, Ercan Deniz hem Samar Dadgar’a hem de çiftin yaşadığı konuta yaklaşamayacak ve herhangi bir iletişim kuramayacak. Aile içindeki bu kriz, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özcan ve Ercan Deniz’in hem iş ilişkileri hem de kardeşlik bağlarıyla yıllarca birliktelikleri, sanat camiasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.