Özcan Kurt, Fındıkla Araç Takas Etti

İLÇEDE İLGİNÇ TAKAS YÖNTEMİ

Giresun’un Espiye ilçesinde sosyal medya üzerinden aracını satmaya çalışan Özcan Kurt, aracı için müşteri bulamayınca farklı bir yönteme başvurdu. Kurt, belirlediği fiyatla araç satışı yapamayınca, aracını bu defa fındıkla takas etmek üzere ilan verince birçok talip çıkmasıyla satış işlemini gerçekleştirdi.

AİLENİN ARAÇ SORUNU

Kurt, ilçede bir özel şirkette çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç fazlası olan kamyonetini satışa çıkardığını belirtti. “Ailemizin 3 aracı vardı ancak evde 2 şoför var. Bu araçlarımızın sigortası, muayenesi bütçemize ağır gelmeye başlayınca birini satmak istedik. Bunun için sosyal medya hesabımdan 300 bin lira bedelle satış ilanı koydum. Ancak kimse nakit para ile almak istemedi, almak isteyenler de çek ve senetle vadeli almayı tercih etti. Bu nedenle nakit alacak müşteri bulamayınca fındık ile takas yapma fikri aklıma geldi” dedi.

FINDIKLA TAKASIN DETAYLARI

Kurt, bedel olarak 52 randıman esasına göre bir ton fındık ile takas yapmak için ilan paylaştığını ve birçok geri dönüş aldığını ifade etti. Raşit Çelik isimli bir müşteriyle anlaştığını söyleyen Kurt, “Fındığını getirdi, aracının satışını yaptım. Ancak fındık, bizim istediğimiz 52 randıman yerine 54 randıman çıktı. Bu da araba bedelinden daha yüksek fiyat anlamına geliyor. Bu fiyat farkını da müşteriye iade ettim” diye ekledi.

PAZARLAMA PLANI VE TİCARET ÖRNEĞİ

Kurt, aldığı fındığı ilçenin pazar yerinde kurutup, kendisinin sosyal medya üzerinden pazarlamayı planladığını belirtti. “Yani kendi fındığımı kendim pazarlamış olacağım” diyen Kurt, fındığın nakit para değerinde olduğunu vurgulayarak, esnafların nakit para yerine fındıkla takas yapabileceği konusunda örnek olabilecek bir ticaret gerçekleştirdiğini ifade etti.