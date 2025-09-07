Özcan, ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’nün Nüfusunu Belirtti

ÖZCAN’IN ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AÇIKLAMALARI

Programda yer alan Özcan, Şangay İşbirliği Örgütü’nün bünyesinde bulunan Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerin etkisiyle yaklaşık 3,5 milyarlık bir nüfusu temsil ettiğini belirtiyor. Özcan, Türkiye’nin bu örgüt içerisindeki etkinliğinin, özellikle son zamanlarda Çin’de yapılan zirvede net bir şekilde görüldüğünü ifade ediyor. Ankara’nın Avrasya’daki etkisini artırma çabalarının uzun süreli bir süreçte devam ettiğini vurguluyor.

ABD’İN GAZZE ŞERİDİ PLANLARI

Özcan, ABD’nin Gazze Şeridi’ne yönelik dikkat çekici bir plan üzerinde çalıştığını anlatıyor. Washington’un niyetinin, Gazze’yi devralarak yeniden inşa etmek ve bölgeyi 10 yıl boyunca yönetmek olduğunu dile getiriyor. Bu bilgi, bölgedeki gelişmeler açısından oldukça önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

VİZE İPTALLERİ VE KİMSESİZİ HAKLAR

Özcan, Filistinli yetkililere yönelik uygulanan vize iptallerinin de ABD’nin bölgeye dair tutumunu gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Bu durumun, Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının egemenliği açısından kritik bir önem taşıdığını belirtiyor. Bu durum, bölgedeki gelişmelerin seyrini etkileyebilecek bir durum olarak dikkat çekiyor.