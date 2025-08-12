Özçelik Çifti, Yangın Ekiplerine Yiyecek Ulaşırdı

BOLU’DA ORMAN YANGINI İLE MÜCADELEYE YARDIM

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Özçelik çifti, bölgedeki orman yangınını söndürmek için mücadele eden ekiplere kendi hazırladıkları yiyecekleri ulaştırmayı hedefledi. Dün Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını kısmen kontrol altına almayı başarsa da, soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

FEDA KÂRLIK GÖSTEREN ÖZÇELİK ÇİFTİ

Yangın nedeniyle alevlerle mücadele eden ekiplere yardım etmek isteyen Ramazan ve Fatma Özçelik çifti, bu zor durumda örnek bir fedakarlık sergiledi. Özçelik çifti, evde kendi elleriyle hazırladıkları pilav, poğaça ve börek gibi yiyecekleri arabalarının arkasına yerleştirerek yangın alanına doğru hareket etti.

DİĞERLERİNE DESTEK OLMAK İSTEDİLER

Yemekleri ekip üyelerine dağıtan Ramazan Özçelik, “Yangına elimizden bir şey gelmiyordu. Bir faydamız olsun dedik. Biz de çalışanlara yemek dağıtıyoruz” diye belirtti. Fatma Özçelik ise, Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarında bir kadının yaptığı yardımdan ilham aldığını ifade ederek, “Oradan aklıma geldi. Çalışanlar yemek ve içeceklerle serinlesin dedik” şeklinde konuştu.