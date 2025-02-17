Özdağ’a Hakaretten Dava ve Hapis Talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta sosyal bir partinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirilen sözler üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklandı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açtı. İddianamede, Özdağ’ın gerçekleştirdiği söz ve beyanlar ile Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği ifade ediliyor. Özdağ’ın Cumhurbaşkanı’na yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediğine dair yeterli şüphelerin bulunduğu belirtilerek, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.