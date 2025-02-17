More
Gündem

Özdağ’a Hakaretten Dava ve Hapis Talebi

ozdag-a-hakaretten-dava-ve-hapis-talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta sosyal bir partinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirilen sözler üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturmanın genişletilmesiyle tutuklandı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açtı. İddianamede, Özdağ’ın gerçekleştirdiği söz ve beyanlar ile Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği ifade ediliyor. Özdağ’ın Cumhurbaşkanı’na yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediğine dair yeterli şüphelerin bulunduğu belirtilerek, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe’ye Dev Sponsorluk Anlaşmaları Yolda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmalarıyla Bankalar Birliği borcuna dair güncel bilgileri Flash Haber ile paylaştı.
Gündem

Sezon Sonu Bedava Olacak Yıldızlar!

Süper Lig'de sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular gündemde. Hala yeni kontrat imzalamayan oyuncular merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.