Özdağ, Duruşmada Tutukluluk Süresi İstendi

ÖZDAĞ’IN GÖZALTINA ALINMASI

Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” ifadelerini kullandıktan bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Özdağ, sonrasında İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edildi.

DAVA SÜRECİ

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ’ın, bu dava sürecinin ilk duruşması 29 Nisan’da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecekti. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10:30’da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edilen iddianamede, “İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK’nın 216/1, 218/1, 43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına” ifadesi yer aldı. Ayrıca, kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkum olması durumunda, TCK’nın 53. maddesi uyarınca hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verilmesi talep edildi. Özdağ’ın 2020 ve 2024 yılları arasındaki 28 paylaşımı da iddianamede mevcut.

RAMİN SAEİDİ İLE İLETİŞİM

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu gerekçesiyle tutuklanan “Ambargotv” isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı Ramin Saeidi ile yapılan konuşmalar da yer aldı. Saeidi, savunmasında şunları söyledi: “Ben aslen İran Tebriz Doğu Azerbaycan doğumluyum. Maddi geçimimi sanatçılıktan ve medyadan sağlamaktayım. ‘(@ambargo tv’ rumuzlu Twitter hesapları bana ait değildir. Bu hesap şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a aittir. Ben videoların kurgu ve edit işlemleri ile ilgileniyordum. Benim gibi bu işlerle ilgilenen tanıdığım/tanımadığım birçok kişi vardı. Ben onlardan sadece birisiydim.”