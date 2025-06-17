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Özdağ Tahliye Kararı Aldı, Mutlu

DURUŞMA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda değil, Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda gerçekleştirildi. Bunun nedeni, adalet sarayındaki salonun yetersiz kapasitesiydi.

Mahkeme, Özdağ’a yöneltilen suçun kesinleştiğine karar verirken, 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verirken, aynı zamanda adli kontrol olmadan tahliyesine de onay verdi.

148 gündür tutuklu kalan Özdağ, tahliye kararı açıklandığı an büyük bir mutluluk yaşadı ve bu an, bir fotoğraf karesine yansıdı.

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