Özdağ, Yavaş’a Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Yavaş ve Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen yarım saatlik bir görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş, tahliye edilen Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise, tutukluluğu süresince kendisi ve ailesi için destek veren Yavaş’a teşekkür etti.

AVUKATLARIN HUKUKİ DURUMU

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına dair bir soruya Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata.” diyerek cevap verdi. Yavaş, avukatların her koşulda müvekkillerini savunma yükümlülüğü olduğunu belirtti. “Avukatının tutuklanması şu anda yürütülen yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir.” ifadelerini kullandı.

HUKUKANIN OLAĞANÜSTÜ DÖNEMİ

Özdağ ise, avukatlara yönelik böyle bir tutuklamayı daha önce hatırlamadığını ifade ederek, Türkiye’nin hukuk alanında olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti. Bu durum, ülkede hukukun işlerliği ile ilgili ciddi sorgulamalara neden olabiliyor.