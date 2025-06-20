Özdağ, Yavaş’a Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

GÖRÜŞME ARDINDAN AÇIKLAMA

Yavaş ve Özdağ, ABB’de yarım saat süren bir görüşme sonrasında ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mansur Yavaş, tahliye edilen Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ, tutuklu kaldığı süreçte hem kendisinin hem de ailesinin yanında bulunan Yavaş’a teşekkür etti.

AVUKATIN TUTUKLANMASINA YORUM

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına dair bir soru üzerine Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata” ifadelerini kullandı. Yavaş, avukatların her durumda müvekkillerini savunmakla yükümlü olduklarını belirtti. “Avukatının tutuklanması demek, şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir,” şeklinde konuştu.

HUKUKSAL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özdağ, daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama örneği hatırlamadığını ifade ederken, Türkiye’nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Bu yorumlar, mevcut hukuki ortamın ciddiyetini vurguluyor.