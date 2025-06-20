Özdağ, Yavaş’a Teşekkür Ziyareti Yaptı

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Mansur Yavaş ve Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından, iki siyasetçi ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, tutuklu bulunan Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise, tutulduğu süre boyunca hem kendisinin hem de ailesinin yanında olan Yavaş’a teşekkürlerini sundu.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına dair bir soruya Yavaş yanıt verdi. Yavaş, bir avukatın Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan işleme tabi tutulmasının hukuki bir hata olduğunu ifade etti. Avukatların her durumda müvekkillerini savunmak zorunda olduğunu vurgulayan Yavaş, “Avukatının tutuklanması demek şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir.” şeklinde konuştu.

HUKUKSAL DURUMUN ÇETİNLİĞİ

Özdağ, daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama örneği hatırlamadığını belirterek, Türkiye’nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Bu durum, karşılarında bulunan hukuk sisteminin işleyişine dair ciddi endişelere neden oluyor.